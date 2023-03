It’s Illegal to Grow These Plants in Massachusetts

Despite the recent snowstorm that covered western Massachusetts in two feet of heavy wet snow, spring truly is right around the corner.

With temperatures in the mid-40s for the foreseeable future, Massachusetts residents are hoping the recent snowfall from winter storm Sage melts swiftly and a ready to embrace the spring season. Get your lawns and gardens ready!

Whether or not you're a seasoned green thumb or you've decided to embrace the hobby this year, there is a TON you need to know. Unfortunately, we're not just talking about fertilizer and sunlight, we're talking about plants that are illegal to grow in Massachusetts.

According to the Massachusetts Department of Cultural Resources, there is a large, LONG list of plants that are illegal for Bay State residents to grow import, sell, or trade of plants because they've been determined to be invasive in Massachusetts.

Common Name Scientific Name aeginetia Aeginetia spp. African boxthorn Lycium ferrocissimum African couch grass Digitaria abyssinica; D. scalarum African feathergrass Pennisetum macrourum alectra Alectra spp. alfombrilla Drymaria arenarioides ambulia Limnophila sessiliflora Amur cork-tree Phellodendron amurense Amur honeysuckle Lonicera maackii anchored water hyacinth Eichhornia azurea animated oat Avena sterilis Argentine screwbean Prosopis strombulifera arrowhead Sagittaria sagittifolia Asian sprangletop Leptochloa chinensis autumn olive Elaeagnus umbellata Bell's honeysuckle Lonicera x bella

[L. morrowii x L. tatarica] Benghal dayflower Commelina benghalensis Bishop's weed; goutweed Aegopodium podagraria black locust Robinia pseudoacacia black swallow-wort; Louise's swallow-wort Cynanchum louiseae Border privet Ligustrum obtusifolium borreria Spermacoce alata Brazilian satintail Imperata brasiliensis Brazilian waterweed; anacharis; Brazilian elodea Egeria densa; Elodea densa; Anacharis densa brittle water-nymph; lesser naiad Najas minor broad-leafed pepperweed; tall pepperweed Lepidium latifolium broomrape Non-native Orobanche spp. brownbeard rice; red rice Oryza rufipogon burning bush; winged euonymus Euonymus alatus bushy rock-cress; narrowleaf bittercress Cardamine impatiens Cape tulip Homeria spp.; Moraea spp. Carolina Fanwort; fanwort Cabomba caroliniana catclaw mimosa Mimosa pigra cattail grass; yellow foxtail Setaria pallidifusca; S. pallidefusca; S. pumila caulerpa Caulerpa taxifolia Chinese waterspinach

*Permit required - contact Department* Ipomoea aquatica coat buttons Tridax procumbens coltsfoot Tussilago farfara common barberry; European barberry Berberis vulgaris common buckthorn Rhamnus cathartica common crupina Crupina vulgaris common reed Phragmites australis creeping buttercup Ranunculus repens creeping Jenny; moneywort Lysimachia nummularia crisped pondweed; curly pondweed Potamogeton crispus crofton weed Ageratina adenophora Cypress spurge Euphorbia cyparissias Dames Rocket Hesperis matronalis devil's thorn Emex spinosa dodder Non-native Cuscuta spp. duck-lettuce Ottelia alismoides Eurasian or European water-milfoil; Spike water-milfoil Myriophyllum spicatum European buckthorn; glossy buckthorn Frangula alnus; Rhamnus frangula exotic bur-reed Sparganium erectum Flowering rush Butomus umbellatus forget-me-not Myosotis scorpioides garlic mustard Alliaria petiolata giant false sensitive plant; false sensitive plant Mimosa diplotricha; M. invisa giant hogweed Heracleum mantegazzianum giant salvinia; eared watermoss Salvinia auriculata giant salvinia; kariba-weed Salvinia molesta giant salvinia Salvinia biloba giant salvinia Salvinia herzogii goatsrue Galega officinalis gray willow, rusty willow Salix cinerea, Salix cinerea ssp.oleifolia hair fescue; fineleaf sheep fescue Festuca filiformis hairy joint grass; jointhead; small carpetgrass Arthraxon hispidus hairy willow-herb; Codlins and Cream Epilobium hirsutum horned poppy; sea poppy; yellow hornpoppy Glaucium flavum hydrilla; water-thyme; Florida elodea Hydrilla verticillata itchgrass Rottboellia cochinchinensis Japanese Barberry Berberis thunbergii Japanese honeysuckle Lonicera japonica Japanese hops Humulus japonicus Japanese knotweed Fallopia japonica; Polygonum cuspidatum; Reynoutria japonica Japanese sedge; Asiatic sand sedge Carex kobomugi Japanese stiltgrass; Nepalese browntop Microstegium vimineum jointed prickly pear Opuntia aurantiaca kiawe Prosopis pallida kikuyugrass Pennisetum clandestinum Kodo-millet Paspalum scrobiculatum kudzu; Japanese arrowroot Pueraria montana Kyasuma grass Pennisetum pedicellatum large gray willow Salix atrocinerea, Salix cinerea ssp. oleifolia leafy Spurge; Wolf's Milk Euphorbia esula lesser celandine; fig buttercup Ranunculus ficaria; Ficaria verna liverseed grass Urochloa panicoides longstamen rice; red rice Oryza longistaminata Malabar melastome Melastoma malabathricum melaleuca Melaleuca quinquenervia mile-a-minute vine or weed; Asiatic Tearthumb Polygonum perfoliatum, Persicaria perfoliata mile-a-minute; bittervine Mikania micrantha mile-a-minute; heartleaf hempvine Mikania cordata Miramar weed Hygrophila polysperma missiongrass Pennisetum polystachyon; P. polystachion monochoria Monochoria hastata Morrow's honeysuckle Lonicera morrowii mosquito fern Azolla pinnata multiflora rose Rosa multiflora murain-grass Ischaemum rugosum Norway maple Acer platanoides onion weed Asphodelus fistulosus Oriental/Asiatic bittersweet Celastrus orbiculatus oxygen weed Lagarosiphon major pale swallow-wort Cynanchum rossicum parrot-feather; water-feather; Brazilian water-milfoil Myriophyllum aquaticum pickerel weed Monochoria vaginalis pilipiliula Chrysopogon aciculatus plume grass; Amur silvergrass Miscanthus sacchariflorus

(also covers Miscanthus x giganteus, a hybrid of M. sacchariflorus and M. sinensis) porcelain-berry; Amur peppervine Ampelopsis brevipedunculata purple loosestrife Lythrum salicaria red rice Oryza punctata reed canary-grass, ribbon grass Phalaris arundinacea serrated tussock Nassella trichotoma sessile joyweed Alternanthera sessilis spotted knapweed Centaurea biebersteinii; C. stoebe ssp. micranthos sycamore maple Acer pseudoplatanus tall mannagrass; reed mannagrass Glyceria maxima tansy ragwort; stinking Willie Senecio jacobaea Tatarian honeysuckle Lonicera tatarica three-cornered jack Emex australis tornillo Prosopis reptans tree of heaven Ailanthus altissima tropical soda apple Solanum viarum turkeyberry Solanum torvum variable water-milfoil; two-leaved water-milfoil Myriophyllum heterophyllum velvet fingergrass Digitaria velutina velvet mesquite Prosopis velutina water yellowcress; great yellowcress Rorippa amphibia water-chestnut Trapa natans wetland nightshade Solanum tampicense wild blackberry complex Rubus fruticosus wild blackberry Rubus moluccanus wild chervil Anthriscus sylvestris wild safflower; jeweled distaff thistle Carthamus oxyacanthus; C. oxycantha wild sugarcane Saccharum spontaneum wineberry; Japanese wineberry; wine raspberry Rubus phoenicolasius witchweed Striga spp. wormleaf salsola Salsola vermiculata yellow floating heart Nymphoides peltata yellow Iris Iris pseudacorus

