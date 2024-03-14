TikTok Ban: How Your Local Congress Members Voted

TikTok Ban: How Your Local Congress Members Voted

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TikTok is one step closer to being banned in the U.S. following the U.S. House's approval of legislation on Wednesday.

The bill calls for TikTok to breakaway from its parent company, ByteDance, or be banned from app stores in the U.S. The company would have 180 days to take action. The issue was raised out of concerns regarding ByteDance being a Chinese-based company.

The measure, which had strong bipartisan support, was passed by a 352-65 Congressional vote. It will now move on to the U.S. Senate.

Here is a breakdown of how each Congress member voted.

All votes
REP.PARTYSTATEVOTE
AdamsDemocraticYEA
AderholtRepublicanYEA
AguilarDemocraticYEA
AlfordRepublicanYEA
AllenRepublicanYEA
AllredDemocraticYEA
AmoDemocraticYEA
AmodeiRepublicanYEA
ArmstrongRepublicanYEA
ArringtonRepublicanYEA
AuchinclossDemocraticYEA
BabinRepublicanYEA
BaconRepublicanYEA
BairdRepublicanYEA
BaldersonRepublicanYEA
BalintDemocraticYEA
BanksRepublicanYEA
BarrRepublicanYEA
BarragánDemocraticYEA
Bean (FL)RepublicanYEA
BeattyDemocraticYEA
BentzRepublicanYEA
BeraDemocraticYEA
BergmanRepublicanYEA
BeyerDemocraticYEA
BiceRepublicanYEA
BiggsRepublicanNAY
BilirakisRepublicanYEA
Bishop (GA)DemocraticYEA
Bishop (NC)RepublicanNAY
BlumenauerDemocraticYEA
Blunt RochesterDemocraticYEA
BoebertRepublicanYEA
BonamiciDemocraticNAY
BostRepublicanYEA
BowmanDemocraticNAY
Boyle (PA)DemocraticNAY
BrecheenRepublicanYEA
BrownDemocraticYEA
BrownleyDemocraticYEA
BuchananRepublicanYEA
BuckRepublicanYEA
BucshonRepublicanYEA
BudzinskiDemocraticYEA
BurchettRepublicanYEA
BurgessRepublicanYEA
BurlisonRepublicanYEA
BushDemocraticNAY
CalvertRepublicanYEA
CammackRepublicanYEA
CaraveoDemocraticYEA
CarbajalDemocraticYEA
CárdenasDemocraticYEA
CareyRepublicanYEA
CarlRepublicanYEA
CarsonDemocraticYEA
Carter (GA)RepublicanYEA
Carter (LA)DemocraticYEA
Carter (TX)RepublicanYEA
CartwrightDemocraticYEA
CasarDemocraticNAY
CaseDemocraticYEA
CastenDemocraticYEA
Castor (FL)DemocraticYEA
Castro (TX)DemocraticNAY
Chavez-DeRemerRepublicanYEA
Cherfilus-McCormickDemocraticYEA
ChuDemocraticYEA
CiscomaniRepublicanYEA
Clark (MA)DemocraticNAY
Clarke (NY)DemocraticYEA
CleaverDemocraticYEA
ClineRepublicanYEA
CloudRepublicanYEA
ClyburnDemocraticNAY
ClydeRepublicanYEA
CohenDemocraticYEA
ColeRepublicanYEA
CollinsRepublicanYEA
ComerRepublicanYEA
ConnollyDemocraticNOT VOTING
CorreaDemocraticYEA
CostaDemocraticYEA
CourtneyDemocraticYEA
CraigDemocraticYEA
CraneRepublicanYEA
CrawfordRepublicanYEA
CrenshawRepublicanYEA
CrockettDemocraticPRESENT
CrowDemocraticYEA
CuellarDemocraticYEA
CurtisRepublicanYEA
D'EspositoRepublicanYEA
Davids (KS)DemocraticYEA
DavidsonRepublicanNAY
Davis (IL)DemocraticNOT VOTING
Davis (NC)DemocraticYEA
De La CruzRepublicanYEA
Dean (PA)DemocraticYEA
DeGetteDemocraticYEA
DeLauroDemocraticYEA
DelBeneDemocraticYEA
DeluzioDemocraticYEA
DeSaulnierDemocraticYEA
DesJarlaisRepublicanNOT VOTING
Diaz-BalartRepublicanYEA
DingellDemocraticYEA
DoggettDemocraticYEA
DonaldsRepublicanYEA
DuarteRepublicanNAY
DuncanRepublicanYEA
Dunn (FL)RepublicanYEA
EdwardsRepublicanYEA
EllzeyRepublicanYEA
EmmerRepublicanYEA
EscobarDemocraticYEA
EshooDemocraticYEA
EspaillatDemocraticNAY
EstesRepublicanYEA
EvansDemocraticYEA
EzellRepublicanYEA
FallonRepublicanYEA
FeenstraRepublicanYEA
FergusonRepublicanYEA
FinstadRepublicanYEA
FischbachRepublicanYEA
FitzgeraldRepublicanYEA
FitzpatrickRepublicanYEA
FleischmannRepublicanYEA
FletcherDemocraticYEA
FloodRepublicanYEA
FosterDemocraticYEA
FousheeDemocraticYEA
FoxxRepublicanYEA
Frankel, LoisDemocraticNOT VOTING
Franklin, ScottRepublicanYEA
FrostDemocraticNAY
FryRepublicanYEA
FulcherRepublicanYEA
GaetzRepublicanNAY
GallagherRepublicanYEA
GallegoDemocraticNAY
GaramendiDemocraticYEA
GarbarinoRepublicanYEA
García (IL)DemocraticNAY
Garcia (TX)DemocraticYEA
Garcia, MikeRepublicanYEA
Garcia, RobertDemocraticNAY
GimenezRepublicanYEA
Golden (ME)DemocraticYEA
Goldman (NY)DemocraticYEA
GomezDemocraticNAY
Gonzales, TonyRepublicanYEA
Gonzalez, VicenteDemocraticYEA
Good (VA)RepublicanYEA
Gooden (TX)RepublicanYEA
GosarRepublicanNOT VOTING
GottheimerDemocraticYEA
GrangerRepublicanNOT VOTING
Graves (LA)RepublicanYEA
Graves (MO)RepublicanYEA
Green (TN)RepublicanYEA
Green, Al (TX)DemocraticYEA
Greene (GA)RepublicanNAY
GriffithRepublicanYEA
GrijalvaDemocraticNOT VOTING
GrothmanRepublicanYEA
GuestRepublicanYEA
GuthrieRepublicanYEA
HagemanRepublicanYEA
Harder (CA)DemocraticNOT VOTING
HarrisRepublicanYEA
HarshbargerRepublicanYEA
HayesDemocraticNAY
HernRepublicanYEA
Higgins (LA)RepublicanNAY
HillRepublicanYEA
HimesDemocraticNAY
HinsonRepublicanYEA
HorsfordDemocraticNAY
HouchinRepublicanYEA
HoulahanDemocraticYEA
HoyerDemocraticYEA
Hoyle (OR)DemocraticNAY
HudsonRepublicanYEA
HuffmanDemocraticYEA
HuizengaRepublicanYEA
HuntRepublicanYEA
IssaRepublicanYEA
IveyDemocraticYEA
Jackson (IL)DemocraticNAY
Jackson (NC)DemocraticYEA
Jackson (TX)RepublicanYEA
Jackson LeeDemocraticNAY
JacobsDemocraticNAY
JamesRepublicanYEA
JayapalDemocraticNAY
JeffriesDemocraticYEA
Johnson (GA)DemocraticYEA
Johnson (LA)RepublicanYEA
Johnson (SD)RepublicanYEA
JordanRepublicanYEA
Joyce (OH)RepublicanYEA
Joyce (PA)RepublicanYEA
Kamlager-DoveDemocraticNAY
KapturDemocraticYEA
Kean (NJ)RepublicanYEA
KeatingDemocraticYEA
Kelly (IL)DemocraticYEA
Kelly (MS)RepublicanYEA
Kelly (PA)RepublicanYEA
KhannaDemocraticNAY
Kiggans (VA)RepublicanYEA
KildeeDemocraticYEA
KileyRepublicanYEA
KilmerDemocraticYEA
Kim (CA)RepublicanYEA
Kim (NJ)DemocraticNOT VOTING
KrishnamoorthiDemocraticYEA
KusterDemocraticYEA
KustoffRepublicanYEA
LaHoodRepublicanYEA
LaLotaRepublicanYEA
LaMalfaRepublicanYEA
LambornRepublicanYEA
LandsmanDemocraticYEA
LangworthyRepublicanYEA
Larsen (WA)DemocraticNAY
Larson (CT)DemocraticNAY
LattaRepublicanYEA
LaTurnerRepublicanYEA
LawlerRepublicanYEA
Lee (CA)DemocraticNAY
Lee (FL)RepublicanYEA
Lee (NV)DemocraticYEA
Lee (PA)DemocraticNAY
Leger FernandezDemocraticYEA
LeskoRepublicanYEA
LetlowRepublicanYEA
LevinDemocraticYEA
LieuDemocraticYEA
LofgrenDemocraticNAY
LoudermilkRepublicanYEA
LucasRepublicanYEA
LuetkemeyerRepublicanYEA
LunaRepublicanYEA
LuttrellRepublicanYEA
LynchDemocraticYEA
MaceRepublicanNAY
MagazinerDemocraticYEA
MalliotakisRepublicanYEA
MaloyRepublicanYEA
MannRepublicanYEA
ManningDemocraticYEA
MassieRepublicanNAY
MastRepublicanYEA
MatsuiDemocraticYEA
McBathDemocraticYEA
McCaulRepublicanYEA
McClainRepublicanYEA
McClellanDemocraticYEA
McClintockRepublicanNAY
McCollumDemocraticYEA
McCormickRepublicanYEA
McGarveyDemocraticNAY
McGovernDemocraticNAY
McHenryRepublicanYEA
MeeksDemocraticNAY
MenendezDemocraticYEA
MengDemocraticNAY
MeuserRepublicanYEA
MfumeDemocraticYEA
Miller (IL)RepublicanYEA
Miller (OH)RepublicanYEA
Miller (WV)RepublicanYEA
Miller-MeeksRepublicanYEA
MillsRepublicanYEA
MolinaroRepublicanYEA
MoolenaarRepublicanYEA
MooneyRepublicanNAY
Moore (AL)RepublicanNAY
Moore (UT)RepublicanYEA
Moore (WI)DemocraticNAY
MoranRepublicanYEA
MorelleDemocraticYEA
MoskowitzDemocraticYEA
MoultonDemocraticYEA
MrvanDemocraticYEA
MullinDemocraticNAY
MurphyRepublicanYEA
NadlerDemocraticNAY
NapolitanoDemocraticYEA
NealDemocraticNAY
NeguseDemocraticYEA
NehlsRepublicanYEA
NewhouseRepublicanYEA
NickelDemocraticYEA
NorcrossDemocraticYEA
NormanRepublicanYEA
Nunn (IA)RepublicanYEA
ObernolteRepublicanYEA
Ocasio-CortezDemocraticNAY
OglesRepublicanNOT VOTING
OmarDemocraticNAY
OwensRepublicanYEA
PalloneDemocraticYEA
PalmerRepublicanYEA
PanettaDemocraticYEA
PappasDemocraticYEA
PascrellDemocraticYEA
PayneDemocraticYEA
PelosiDemocraticYEA
PeltolaDemocraticYEA
PenceRepublicanYEA
PerezDemocraticYEA
PerryRepublicanNAY
PetersDemocraticYEA
PettersenDemocraticYEA
PflugerRepublicanYEA
PhillipsDemocraticNAY
PingreeDemocraticYEA
PocanDemocraticNAY
PorterDemocraticNAY
PoseyRepublicanYEA
PressleyDemocraticNAY
QuigleyDemocraticYEA
RamirezDemocraticNAY
RaskinDemocraticYEA
ReschenthalerRepublicanYEA
Rodgers (WA)RepublicanYEA
Rogers (AL)RepublicanYEA
Rogers (KY)RepublicanYEA
RoseRepublicanYEA
RosendaleRepublicanYEA
RossDemocraticYEA
RouzerRepublicanYEA
RoyRepublicanYEA
RuizDemocraticYEA
RuppersbergerDemocraticYEA
RutherfordRepublicanYEA
RyanDemocraticYEA
SalazarRepublicanYEA
SalinasDemocraticYEA
SánchezDemocraticYEA
SarbanesDemocraticYEA
ScaliseRepublicanYEA
ScanlonDemocraticYEA
SchakowskyDemocraticNAY
SchiffDemocraticYEA
SchneiderDemocraticYEA
ScholtenDemocraticYEA
SchrierDemocraticYEA
SchweikertRepublicanNAY
Scott (VA)DemocraticYEA
Scott, AustinRepublicanYEA
Scott, DavidDemocraticYEA
SelfRepublicanYEA
SessionsRepublicanYEA
SewellDemocraticYEA
ShermanDemocraticYEA
SherrillDemocraticYEA
SimpsonRepublicanNOT VOTING
SlotkinDemocraticYEA
Smith (MO)RepublicanYEA
Smith (NE)RepublicanYEA
Smith (NJ)RepublicanYEA
Smith (WA)DemocraticYEA
SmuckerRepublicanYEA
SorensenDemocraticYEA
SotoDemocraticYEA
SpanbergerDemocraticYEA
SpartzRepublicanYEA
StansburyDemocraticYEA
StantonDemocraticYEA
StauberRepublicanYEA
SteelRepublicanYEA
StefanikRepublicanYEA
SteilRepublicanYEA
SteubeRepublicanNAY
StevensDemocraticYEA
StricklandDemocraticYEA
StrongRepublicanYEA
SuozziDemocraticYEA
SwalwellDemocraticNAY
SykesDemocraticYEA
TakanoDemocraticYEA
TenneyRepublicanYEA
ThanedarDemocraticYEA
Thompson (CA)DemocraticYEA
Thompson (MS)DemocraticYEA
Thompson (PA)RepublicanYEA
TiffanyRepublicanYEA
TimmonsRepublicanYEA
TitusDemocraticYEA
TlaibDemocraticNOT VOTING
TokudaDemocraticYEA
TonkoDemocraticYEA
Torres (CA)DemocraticNAY
Torres (NY)DemocraticYEA
TrahanDemocraticYEA
TroneDemocraticYEA
TurnerRepublicanYEA
UnderwoodDemocraticYEA
ValadaoRepublicanYEA
Van DrewRepublicanYEA
Van DuyneRepublicanYEA
Van OrdenRepublicanYEA
VargasDemocraticNAY
VasquezDemocraticYEA
VeaseyDemocraticYEA
VelázquezDemocraticNAY
WagnerRepublicanNOT VOTING
WalbergRepublicanYEA
WaltzRepublicanYEA
Wasserman SchultzDemocraticYEA
WatersDemocraticYEA
Watson ColemanDemocraticYEA
Weber (TX)RepublicanYEA
Webster (FL)RepublicanYEA
WenstrupRepublicanYEA
WestermanRepublicanYEA
WextonDemocraticYEA
WildDemocraticYEA
Williams (GA)DemocraticNAY
Williams (NY)RepublicanYEA
Williams (TX)RepublicanNOT VOTING
Wilson (FL)DemocraticYEA
Wilson (SC)RepublicanYEA
WittmanRepublicanYEA
WomackRepublicanYEA
YakymRepublicanYEA
ZinkeRepublicanYEA

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