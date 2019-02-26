WSBS Bulletin Board Events
(Ongoing) THE GREAT BARRINGTON MOBILE FOOD BANK, LOCATED BEHIND THE CHP HEALTH CENTER AT 444 STOCKBRIDGE ROAD IN GREAT BARRINGTON, IS OPEN ON THE FIRST TUESDAY OF EVERY MONTH FROM NOON TO 1 PM. THERE ARE NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS TO RECEIVE FOOD. RECIPIENTS SHOULD BRING BOXES OR BAGS. ANYONE IN NEED OF ASSISTANCE CAN ATTEND. IT'S A GOOD IDEA TO ARRIVE 10–15 MINUTES PRIOR TO DISTRIBUTION TIME OR WHEN THE INITIAL LINE SUBSIDES.
(Ongoing) SHEFFIELD KIWANIS GATHERS EVERY TUESDAY AT THE BRIDGE RESTAURANT, RTE 7 IN SHEFFIELD. AN OPTIONAL DINNER AND SOCIALIZING BEGINS AT 6:30 FOLLOWED BY THE MEETING AT 7:15. YOU ARE WELCOME TO STOP BY AND LEARN WHAT KIWANIS IS ALL ABOUT. SHEFFIELD KIWANIS PROUDLY SERVES THE TOWNS OF ALFORD, EGREMONT, GREAT BARRINGTON, MONTEREY, MOUNT WASHINGTON, NEW MARLBOROUGH AND SHEFFIELD. VISIT THEM ON LINE AT www.sheffieldkiwanis.org
(Ongoing) THE ROELIFF JANSEN COMMUNITY LIBRARY ON ROUTE 22 IN HILLSDALE, NEW YORK WILL HOLD A STORY TIME AND CRAFTS FAIR FOR ALL PRE-SCHOOLERS ACCOMPANIED BY A CARE GIVER THIS AND EVERY SATURDAY BETWEEN 10:30 AND 11:30 AM..FOR MORE INFORMATION, CALL 1-518-325-4101….
(Ongoing) ROE JAN LIBRARY IN HILLSDALE, NY IS CO-SPONSORING THE 6TH ANNUAL COMMUNITY DINE OUT IN COLUMBIA COUNTY….10% OF ALL PROCEEDS SUPPORT LIBRARY PROGRAMS….THE NEXT EVENT TAKES PLACE ON WEDNESDAY, MARCH 13TH AT THE TACONIC WAYSIDE INN ON ROUTE 344 IN COPAKE FALLS….RESERVATIONS ARE REQUIRED…. FOR MORE INFO, LOG ON TO www.roejanlibrary.org (4/5) THE SHEFFIELD AND BAY STATE CULTURAL COUNCIL PRESENT SCIENCE FRIDAYS WITH STEM EDUCATOR JANE BURKE ON THE FIRST FRIDAY OF EACH MONTH AT THE BUSHNELL-SAGE LIBRARY ON MAIN STREET IN SHEFFIELD….THE PROGRAM BEGINS AT 3:30 PM AND IT’S OPEN TO ALL YOUNGSTERS AGES 6 THRU 12….TO RESEVRE YOUR SPACE, CALL (413) 229-7004….
(3/8) HUDSON HALL BEGINS A NEW SEASON WITH A PRESENTATION THAT REINVENTS CLASSICAL MUSIC IN THE DIGITAL AGE….”INTO THE HERE AND NOW” FEATURES CELLIST JULIA KENT, VIOLINIST CHRISTOPHER TIGNOR AND GUITARIST ALEXANDER TURNQUIST AS THEY WILL TAKE CENTER STAGE ON FRIDAY, MARCH 8TH AT HISTORIC HUDSON OPERA HOUSE IN NEIGHBORING COLUMBIA COUNTY….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/8) BARD COLLEGE AT SIMON’S ROCK ON ALFORD ROAD IN GREAT BARRINGTON WILL PRESENT A FREE CERAMICS BASED EXHIBIT “SHE SAID, HE SAID” FEATURING THE WORKS OF ARTISTS KATHY KING AND MATT NOLEN. PUBLIC VIEWINGS WILL BE HELD UNTIL MARCH 8TH AT THE DANIEL HAND ARTS CENTER’S HILLMAN-JACKSON GALLERY….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/8) THE BUSHNELL-SAGE LIBRARY ON MAIN STREET IN SHEFFIELD WILL PRESENT THE MAD HATTER’S TEA PARTY ON FRIDAY MARCH 8TH FROM 1 TO 3 PM….GLUTEN-FREE BROWNIE BITES AND TASTY TEAS WILL BE SERVED TO EVERYONE IN ATTENDANCE ALONG WITH A READING OF AN ABRIDGED VERSION OF “ALICE IN WONDERLAND”. FOR MORE INFORMATION, CALL (413) 229-7004…
(3/8) THE SHEFFIELD SENIOR CENTER ON COOK ROAD WILL PRESENT A FREE LECTURE TO CELEBRATE INTERNATIONAL WOMEN’S DAY FEATURING GILLIAN HETTINGER ON FRIDAY, MARCH 8TH AT 1PM. FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/8) MONUMENT MOUNTAIN REGIONAL HIGH SCHOOL IN GREAT BARRINGTON PRESNTS THEIR 2019 CHAMBER CONCERT FEATURING PERFORMANCES BY SMALL STUDENT LED CHAMBER ENSEMBLES AND THE SCHOOL’S JAZZ AND CONCERT BANDS. THE 7 PM CONCERT TAKES PLACE THIS FRIDAY, MARCH 8TH AT THE HIGH SCHOOL AUDITORIUM….A SUGGESTED DONATION OF $10 PER PERSON AND $20 PER FAMILY IS WELCOME TO HELP FUND MUSICAL PROGRAMS….
(3/9) THE AGLET THEATRE COMPANY WILL HOLD SPRING AUDITIONS THROUGHOUT FEBRUARY FOR TWO UPCOMING SHOWS “A WALK IN THE WOODS” AND “MARJORIE PRIME” AT DEWEY MEMORIAL HALL ON MAIN STREET IN SHEFFIELD….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/9) THE COPAKE GRANGE ON EMPIRE ROAD IN NEIGHBORING COLUMBIA COUNTY WILL SERVE UP A CORNED BEEF AND CABBAGE DINNER OR A VEGETARIAN EGG PLANT PARMESAN DINNER WITH SALAD BAR AND HOME MADE DESSERTS FOR ONLY $15 PER PERSON ON SATURDAY, MARCH 9TH FROM 5 TO 7PM....RESERVATIONS ARE RECOMMENDED BY PHONING 1-518-329-3823….
(3/9) THE RUDOLF STEINER SCHOOL PRESENT A FREE SERIES OF PUPPET PLAYS FOR YOUNGSTERS AGES 3 TO 6…”LITTLE DROP OF SNOW” WILL BE PRESENTED ON SATURDAY, MARCH 9TH AT MATRUSHKA TOYS AND GIFTS, 309 MAIN STREET IN GREAT BARRINGTON….SHOW TIMES ARE SCHEDULED FOR 10:30 AND 11:30 AM….FOR MORE INFORMATION, CALL (413) 528-4015….
(3/9) THE MAHAIWE PERFORMING ARTS CENTER ON CASTLE STREET IN GREAT BARRINGTON WILL PRESENT “I’M NOT RUNNING” FROM LONDON’S NATIONAL THEATRE IN H-D, ON SATURDAY MARCH 9TH AT 2 PM….FOR MORE INFORMATION, CALL (413) 528-0100….
(3/9) A PAIR OF EVENTS WILL TAKE PLACE THIS SATURDAY, MARCH 9TH AT MOUNT EVERETT HIGH SCHOOL’S THOMAS CONSOLATI PERFORMING ARTS CENTER LOCATED AT BERKSHIRE SCHOOL ROAD IN SHEFFIELD. THE 1ST PRESENTATION OF “FORGOTTEN FARMS” WILL BE SHOWN AT 3 PM FOLLOWED BY A PANEL DISCUSSION AT 4 ….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/10) CUB SCOUT PACK 28 WILL BE SERVING UP A PANCAKE BREAKFAST AT THE SHEFFIELD AMERICAN LEGION POST 340 ON ROUTE 7 THIS SUNDAY, MARCH 10TH FROM 7 TO 11 AM..FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/10) THE STOCKBRIDGE GRANGE AT 51 CHURCH STREET WILL BE SERVING UP A CORNED BEEF AND CABBAGE DINNER ON SUNDAY, MARCH 10TH FROM 1 TO 2 PM….TICKETS ARE $12 FOR ADULTS, CHILDREN UNDER 12 GET IN FOR HALF PRICE AND YOUNGSTERS 5 AND UNDER DINE FREE. TAKE-OUTS AVAILABLE….FOR MORE INFORMATION, CALL (413) 298-3185….
(3/12) AUDITIONS FOR “SHREK THE MUSICAL’ WILL TAKE PLACE ON TUESDAY MARCH 12TH FROM 6 TO 9 PM AT THE COLONIAL THEATRE ON SOUTH STREET IN PITTSFIELD….THE BERKSHIRE THEATRE GROUP IS LOOKING FOR CHILD AND ADULT ACTORS, MUSICIANS, BACKSTAGE CREW, TECHNICAL SUPPORT, USHER STAFF AND PARENT VOLUNTEERS….TO SCHEDULE AN APPOINTMENT, CALL (413) 448-8084, EXTENSION 23….
(3/13) BERKSHIRE MEDICAL CENTER WILL PRESENT A CLASS FOR FAMILIES DEALING WITH MENTAL ILLNESS ON WEDNESDAY,MARCH 13TH FROM 6 TO 8:30 PM….PRE-REGISTRATION IS REQUIRED BY E MAILING YOUR NAME, E-MAIL ADDRESS AND PHONE NUMBER TO namibc@namibc.org.... FOR MORE INFORMATION, CALL (413) 443-1666….
(3/14) MAKE PLANS TO MEET WITH BERKSHIRE COUNTY FARMERS ON MARCH 14TH AT ST. HELENA’S CHURCH ON NEW LENOX ROAD IN LENOX, MASSACHUSETTS….THE 7 PM GATHERING WILL FOCUS ON IDEA SHARING AND LEGISLATIVE PRIORITIES….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/15) THE NEXT SWING NIGHT AT DEWEY HALL ON MAIN STREET IN SHEFFIELD TAKES PLACE ON FRIDAY, MARCH 15TH FEATURING LIVE MUSIC FROM ch’CHUNK AT 9 PM….DOORS OPEN AT 7:30 PM, A DANCE LESSON WITH VANCE CATAPANG BEGINS AT 8 PM, NO PARTNER NECESSARY AND BEGINNERS ARE WELCOME…..TICKETS ARE AVAILABLE ON A SLIDING SCALE FROM $10 TO $20….REFRESHMENTS WILL ALSO BE SERVED….FOR MORE INFO, CALL (413) 229-2357….
(3/15) A 6PM PAINT AND SIP EVENT TO BENEFIT THE SOUTHERN BERKSHIRE CHARGERS YOUTH FOOTBALL LEAGUE WILL TAKE PLACE AT BOGIE’S RESTARURANT ON ROUTE 7 IN GREAT BARRINGTON. TICKETS ARE $35 PER PERSON….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/15) THE KELLOGG SCHOOL IN NEIGHBORING NORTH WESTERN CONNECTICUT WILL SERVE UP A MEAT OR VEGETARIAN STYLE LASAGNA DINNER AT THE FALLS VILLAGE EMERGENCY CENTER LOCATED AT ROUTE 7 SOUTH ON FRIDAY, MARCH 15TH FROM 5:30 TO 7:30 PM. ALL PROCEEDS WILL GO TOWARDS AN UPCOMING 8TH GRADE TRIP TO QUEBEC. FOR TICKETS AND INFORMATION, CALL 1-860-480-8658.
(3/16) A JAZZ CONCERT FEATURING ARMEN DONELIAN, JAY ANDERSON AND DENNIS MACKREL WILL BE HELD ON SATURDAY, MARCH 16TH FROM 4 TO 5:30 PM AT THE ROELIFF JANSEN LIBRARY ON ROUTE 22 IN HILLSDALE, NEW YORK….FOR MORE INFORMATION, CALL 1-518-325-4101….
(3/17) AN EXHIBIT FROM UKRANIAN ARTIST MARINA BEE-LAHK WILL BE PRESENTED UNTIL MARCH 17TH AT HUDSON HALL ON WARREN STREET IN NEIGHBORING COLUMBIA COUNTY AS THIS DISPLAY DOCUMENTS THE UNSEEN PROCESS OF CARING FOR SOMEONE WITH ALZHEIMER’S DISEASE….FOR MORE INFO, CALL 1-518-822-1438….
(3/17) AN INFORMATIVE AND FREE LECTURE ON THE POMEROY FAMILY AND THE HISTORY OF COPAKE’S IRON WORKS FEATURING NOTED HISTORIAN JIM MACKIN WILL TAKE PLACE ON MARCH 17TH AT THE ROELIFF JANSEN HISTORICAL SOCIETY MUSEUM ON MILES ROAD IN COPAKE FALLS, NEW YORK…THE LECTURE BEGINS AT 2 PM….FOR MORE INFORMATUION, CALL 1-518-329-0652 OR LOG ON TO www.roeliffjansenHS.org
(3/18) AN IMPORTANT MESSAGE FROM THE TOWN OF SHEFFIELD’S TREASURER AND COLLECTOR’S OFFICE….A GROUP OF 2018 MOTOR VEHICLE EXCISE BILLS DUE ON MARCH 18TH WERE DUPLICATED. IF YOU RECEIVED TWO IDENTICAL BILLS, PLEASE ONLY PAY ONE OF THEM….IF YOU HAVE ANY FURTHER QUESTIONS, PLEASE CALL (413) 229-7000, EXTENSION 153….
(3/19) YOU CAN DINE OUT AND DONATE FOR A WORTHY CAUSE AT ZUCCO’S FAMILY RESTAURANT AT 451 DALTON AVENUE IN PITTSFIELD ON TUESDAY, MARCH 19TH FROM 11 AM TO 9 PM AS 20 % OF YOUR LUNCH OR DINNER TAB WILL BENEFIT THE AMERICAN CANCER SOCIETY’S RELAY FOR LIFE….THIS EVENT IS HOSTED BY THE BERKSHIRE COUNTY CANCER TERMINATORS….
(3/23) THE LENOX COMMUNITY CENTER ON WALKER STREET WILL HOLD AN ARTS, CRAFTS AND FABRIC SWAP ON SATURDAY, MARCH 23RD AT 12 NOON….FOR MORE INFORMATION, CALL JEN PICARD AT (413) 637-1154 OR E MAIL jenjane1724@gmail.com
(3/23) BOGIE’S RESTAURANT ON ROUTE 7 IN GREAT BARRINGTON WILL HOST A PAINT AND SIP TO BENEFIT THE CANCER TERMINATORS RELAY FOR LIFE TEAM AT 6PM ON SATURDAY, MARCH 23RD….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/23) A DEMONSTRATION OF NATIVE AMERICAN, COLONIAL AND CURRENT PRACTICES FOR MAPLE SUGARING WILL TAKE PLACE ON SATURDAY, MARCH 23RD AT THE BIDWELL HOUSE MUSEUM AND LOWLAND FARM IN MONTEREY….THE FREE EVENT BEGINS AT 10 AM….DONATIONS ARE WELCOME….FOR MORE INFORMATION CALL (413) 528-6888 OR LOG ON TO www.bidwellhousemuseum.org
(3/24) LAB-SPACE ON ROUTE 23 IN HILLSDALE, NEW YORK PRESENTS A VIEWING OF THEIR LATEST EXHIBIT “BE MINE” EVERY SATURDAY FROM 1 TO 5 PM….YOU CAN ALSO MAKE AN APPOINTMENT BY PHONING 1-917-749-2857 OR E MAIL julielabspace@gmail.com
(3/26) A PAINT AND SIP GET TOGETHER WILL TAKE PLACE ON TUESDAY, MARCH 26TH FROM 7 TO 9 PM AT THE KNOX TRAIL INN IN OTIS, MASSACHUSETTS AS YOU WILL LEARN HOW TO CREATE A SUMMER IMAGE OF SUNFLOWERS ON A DECORATIVE SERVING TRAY WITH RECLAIMED WOOD. THE $30 SESSION INCLUDES INSTRUCTION AND PAINTING MATERIALS. A CASH BAR WILL ALSO BE AVAILABLE. RESERVATIONS ARE RECOMMENDED….CALL (413) 205-8346 OR LOG ON TO www.berkshirepaintandsip.com
(3/28) THE SOUTHERN BERKSHIRE CHAMBER OF COMMERCE AND NON-PROFIT CENTER OF THE BERKSHIRES PRESENTS “A LADIES NIGHT OUT” THURSDAY, MARCH 28TH FROM 5 TO 8 PM AT CRISSEY FARM ON STOCKBRIDGE ROAD IN GREAT BARRINGTON…FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/29) BERKSHIRE BOTANICAL GARDEN WILL PRESENT A FREE FLORAL EXHIBIT FEATURING NEW ENGLAND AND SOUTH AFRICAN BULBS UNTIL MARCH 29TH AT THE FITZPATRICK GREENHOUSE LOCTAED AT 5 WEST STOCKBRIDGE ROAD IN STOCKBRIDGE. FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(3/29) A PAINT AND SIP FUNDRAISER WILL TAKE PLACE ON FRIDAY, MARCH 29TH FROM 6 TO 8 PM AT THE SHEFFIELD AMERICAN LEGION POST 340 ON ROUTE 7 AS YOU WILL LEARN TO PAINT A PATRIOTIC IMAGE OF AN AMERICAN FLAG SUNSET ON A LARGE 16 BY 20 CANVAS. THE $35 SESSION INCLUDES ALL PAINTING MATERIALS AND SNACKS. A CASH BAR AND RAFFLE WILL ALSO BE AVAILABLE WITH ALL PROCEEDS BENEFITING THE AMERICAN LEGION..RESERVATIONS ARE RECOMMENDED….CALL (413) 205-8346 OR LOG ON TO THEIR WEB SITE, www.berkshirepaintandsip.com
(3/30) THE TOWN OF GREAT BARRINGTON’S WINTER BAN FOR OVERNIGHT ON STREET PARKING IS IN EFFECT THROUGH MARCH 30TH 2019 BETWEEN THE HOURS OF 1 AND 6 AM….VIOLATORS WILL BE TICKETED AND ALL VEHICLES THAT BLOCK DPW SNOW PLOWS DURING NECESSARY CLEAN-UP WILL BE TOWED….PARKING IS PERMITTED AT THE TOWN HALL, CASTLE STREET AND MASON LIBRARY LOTS AND AT THE TOP OF RAILROAD STREET....
(3/29) FREE EXERCISE CLASSES ARE HELD EVERY MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY MORNING FROM 9-10 AM AT COPAKE TOWN HALL ON MOUNTAIN VIEW ROAD IN NEIGHBORING COLUMBIA COUNTY….FOR MORE INFORMATION, CALL BARBARA GALLICANO AT 1-518-329-4379….
(3/31) THE BUSHNELL-SAGE LIBRARAY LOCATED ON MAIN STREET IN SHEFFIELD WILL PRESENT THE WORKS OF ARTIST ALICE MC GOWAN DURING THE MONTH OF MARCH….FOR MORE INFORMATION, CALL (413) 229-7004….
(4/1) THE SOUTHERN BERKSHIRE CHAMBER OF COMMERCE IS ACCEPTING NOMINATIONS TO REWARD A SENIOR IN HIGH SCHOOL OR COLLEGE STUDENT ONE OF 2 EDUCATIONAL SCHOLARSHIPS TOTALLING UP TO $1,000….SUBMISSIONS MUST BE SENT BY APRIL 1ST FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
(4/4) FREE INCOME TAX PREPARATION IS AVAILABLE FOR COLUMBIA COUNTY RESIDENTS IN HUDSON, PHILMONT AND VALATIE….FOR MORE INFORMATION, CALL NOEL (NO-ELLE) FAIR AT 1-518-610-4879….
(4/6) “PLANETARY”, A FREE SCREENING THAT FOCUSES ON A CROSS CONTINENTAL JOURNEY THAT EXPLORES COSMIC ORIGINS WILL BE SHOWN ON SATURDAY, APRIL 6TH AT THE OLD CHATHAM QUAKER MEETING HOUSE LOCATED ON COUNTY ROUTE 13 IN CHATHAM, NEW YORK….A POT LUCK SUPPER WILL BE SERVED AT 6 PM FOLLOWED BY THE FILM AT 7 AND A PANEL DISCUSSION….FOR MORE INFORMATION, CALL 1-518-794-3048 OR YOU CAN LOG ON TO www.oldchathanquakers.org
(4/6) SIGN UP NOW FOR A FREE WORKSHOP LED BY OBIE AWARD WINNING COMPOSER HEATHER CHRISTIAN AS SHE WILL TEACH SONG WRITING MASTER CLASSES FROM APRIL 2ND THROUGH THE 6TH AT THE ANCRAM OPERA HOUSE LOCATED ON COUNTY ROUTE 7 IN ANCRAM. FOR MORE INFORMATION, LOG ON TO THEIR WEB SITE, www.ancramoperahouse.org
(4/13) FARMERS, EDUCATORS AND ENTREPRENUERS WILL GET TOGETHER AT BARD COLLEGE AT SIMON’S ROCK IN GREAT BARRINGTON ON SATURDAY, APRIL 13TH TO SUPPORT A LIVELY LOCAL INTEREST IN BEES AND POLLINATION AT THE 6TH ANNUAL THINK FOOD CONFERENCE THAT WILL TAKE PLACE BETWEEN 9:30 AM AND 4:30 PM AT THE FISHER SCIENCE CENTER….ADMISSION TO THIS EVENT IS $25, ADD $10 FOR LUNCH….STUDENTS ARE ADMITTED FREE….FOR MORE INFORMATION, YOU CAN LOG ON TO www.simons-rock-edu/ thinkfood
(4/16) COMMUNITY ACCESS TO THE ARTS PRESENTS “MAKING WAVES” AN EXHIBIT OF ARTWORK FEATURING VARIOUS PAINTINGS BY C-A-T-A ARTISTS WHO USE INNOVATIVE AND UNIQUE ARTISTIC TECHNIQUES….THE EXHIBIT RUNS UNTIL APRIL 16TH AT GOOD PURPOSE GALLERY LOCATED AT 40 MAIN STREET IN LEE AND IS FUNDED BY OCTOBER MOUNTAIN FINANCIAL ADVISERS, FRAMES ON WHEELS, THE BAY STATE’S CULTURAL COUNCIL AND OTHER GENEROUS AREA SUPPORTERS….FOR MORE INFORMATION, LOG ON TO www.goodpurpose.org
(4/22) BERKSHIRE SOUTH COMMUNITY CENTER ON CRISSEY ROAD IN GREAT BARRINGTON WILL OFFER KIDS YOGA CLASSES FROM MARCH 11TH TO APRIL 22ND….FOR MORE INFORMATION, CALL (413) 528-2810….
(5/22) FAIRVIEW HOSPITAL IN COLLABORATION WITH THE SOUTHERN BERKSHIRE REGIONAL EMERGENCY PLANNING COMMITTEE WILL PRESENT AN EVENING LECTURE FEATURING FORMER COLUMBINE HIGH SCHOOL PRINCIPAL FRANK DeANGELIS ON WEDNESDAY, MAY 22 AT THE MONUMENT MOUNTAIN REGIONAL HIGH SCHOOL AUDITORIUM ON STOCKBRIDGE ROAD IN GREAT BARRINGTON. REGISTRATION IS REQUIRED….FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT OUR BLOG BY LOGGING ON TO www.wsbs.com
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